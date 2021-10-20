تسعينية تمثل أمام المحكمة لمشاركتها في جرائم قتل جماعية في معسكر شتوتهوف النازي

مثلت سكرتيرة سابقة لقائد قوات الأمن الخاصة في معسكر اعتقال شتوتهوف تبلغ من العمر 96 عاما، أمام محكمة في شمال ألمانيا يوم الثلاثاء، بتهمة المشاركة في جرائم قتل جماعي في أحد معسكرات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على إيرمجارد فرتشنر، بعد هربها وعدم مثولها أمام القضاء في أول جلسة استماع، في بداية محاكمتها الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021، ما أدى إلى تأجيل الجلسة.

واتُهمت فرتشنر، بالمشاركة، في سن 18 عاما، في قتل حوالي 11 ألف شخصا حين كانت تعمل على آلة كاتبة في معسكر الاعتقال شتوتهوف، خلال الفترة الممتدة من 1943 إلى 1945.

ووفقا لبيانات الهيئة المركزية االتي تحقق في الجرائم النازية ، فقد قتل حوالي 65 ألف شخص في معسكر اعتقال شتوتهوف ومعسكراته الفرعية.