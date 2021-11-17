الولايات المتحدة تضيف روسيا إلى قائمتها السوداء حول الحرية الدينية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها أضافت روسيا إلى لائحتها السوداء للدول "التي تثير قلقاً خاصاً" بشأن الحرية الدينية.

في المقابل تم شطب نيجيريا التي كانت أدرجت على اللائحة السنة الماضية، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي سيزور الأسبوع الحالي هذه الدولة الإفريقية.

والدول الأخرى المدرجة "لأنها ارتكبت أو تسامحت مع انتهاكات واضحة ومنهجية ومستمرة للحرية الدينية" هي نفسها كما كانت عام 2020: السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية وإريتريا وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وأدرجت الجزائر وجزر القمر وكوبا ونيكاراغوا على لائحة موقتة لدول "تحت المراقبة".

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لن تحيد عن التزامها الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل دولة" مضيفاً "في أماكن كثيرة حول العالم، ما زلنا نرى حكومات تضايق وتعتقل وتهدد وتسجن أو تقتل أشخاصاً لمجرد رغبتهم في عيش حياتهم وفقاً لمعتقداتهم".