واشنطن مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع موسكو "اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير"

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير"، وذلك عبر "قنوات عدة".

وقال المسؤول "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى يعلم (الروس) أننا لن نقبل بها البتة"، مكررا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون في الوقت نفسه لفرض "عقوبات شديدة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.