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الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع موسكو "اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير"

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بقلم:  يورونيوز
البيت الأبيض، واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.
البيت الأبيض، واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية.   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير"، وذلك عبر "قنوات عدة".

وقال المسؤول "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، (مقابل) نقاط أخرى يعلم (الروس) أننا لن نقبل بها البتة"، مكررا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون في الوقت نفسه لفرض "عقوبات شديدة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب