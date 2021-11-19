بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية الجمعة أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستضغط من أجل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تنظيما إرهابيا.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالتقارير وقال في تغريدة على تويتر "حماس منظمة إرهابية، ببساطة".

وأفادت صحيفة الغارديان، أن بريطانيا تعتزم إعلان حركة حماس منظمة "إرهابية" وذلك عبر مشروع قانون بريطاني سينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وبررت الوزيرة البريطانية بهذا القرار بكونها أنه يمكن أن يساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو وحتى الإعراب عن دعمها.

في الوقت الحالي تحظر بريطانيا منظمة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في تغريدة بقرار بريطانيا واصفا إياه بـ "مهم". وتابع "القرار يعني أن حماس ككل هي منظمة إرهابية".