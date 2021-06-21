ألمانيا تحظر علم حركة حماس

توصل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، إلى اتفاق يقضي بحظر رفع علم حركة حماس الفلسطينية على الأراضي الألمانية.

ويقول الائتلاف المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إن الاتفاق تم بناء على أحداث وقعت في ألمانيا مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وكانت نتيجته "أعمال عنف طالت الجالية اليهودية في ألمانيا" و خطابات "معادية للسامية".

وشهدت ألمانيا هجمات على معابد يهودية وإحراق الأعلام الإسرائيلية و"تصاعد الإهانات المعادية للسامية" خلال مظاهرات احتجاجاً على الصراع العنيف الذي استمر 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الشهر الماضي.

الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قالا في بيان تلاه ثورستن فراي، نائب المتحدث باسم البرلمان عن الحزبين، "لا نريد رفع أعلام المنظمات الإرهابية على الأراضي الألمانية".

وتصنف ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حركة حماس "منظمة إرهابية". وأدانت برلين صواريخ حماس التي استهدفت إسرائيل في النزال العسكري الأخير واعتبرتها "هجمات إرهابية".