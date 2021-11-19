متجر بيرغدورف غودمان الفخم في نيويورك الأمريكية، والذي يعد معلماً لعالم الملابس الفاخرة والأحذية الراقية، كشف الخميس أمام المتسوقين عن نوافذ عروضه للعطلات السنوية.

وتوضح نائب الرئيس الأول لرئيس قسم الأزياء والمعارض في متجر بيرجدورف غودمان، ليندا فارجو، أن الفكرة تمنح الفرح للناس، هذا الفرح الذي هم في حاجة إليه بعد شهور طويلة عاشتها البلاد تحت وطأة الوباء الذي انكمشت على إثره فضاءات السعادة والفرح عند الكثيرين.