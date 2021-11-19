نزل المتظاهرون السودانيون إلى شوارع العاصمة الخرطوم بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي. وجاءت مسيرة الجمعة بعد أيام من إطلاق قوات الأمن النار على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب في الخرطوم وأم درمان. وقال الأطباء إن 15 شخصا على الأقل قتلوا خلال تلك الأحداث.
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