فيديو: أوكرانيا تخطط لزراعة مليار شجرة في السنوات الثلاث المقبلة

بعد أيام قليلة من انتهاء مؤتمر المناخ "كوب 26" في غلاسكو بِاسكتلندا، بدأت أوكرانيا في زراعة الأشجار، باتباع خطة طموحة للرئيس زيلينسكي تهدف إلى زراعة مليار شجرة في السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا الصدد يقول يوري بولوخوفيتس، رئيس وكالة الغابات الحكومية: "أعلنت أوروبا عن خطط لزراعة 3 مليارات شجرة في 10 سنوات، أقول كافة أوروبا خططت لزراعة 3 مليارات شجرة في 10 سنوات، بينما خططنا نحن في أوكرانيا لزراعة مليار شجرة في 3 سنوات".

أما الباحث بوهدان بروتس فيقال: "يجب أن يزرعوا 10 أشجار في الثانية أو 200 شتلة في الثانية، حتى يحققوا الهدف، لذلك هذا غير ممكن من الناحية التقنية".