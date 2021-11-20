إعلام صيني ينشر 4 صور للاعبة كرة المضرب المختفية منذ أسبوعين

ظهرت أربعة صور تعذّر التحقق من صحتها بشكل مستقل، على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي مبتمسة في وقت زادت الضغوط الدولية على الصين للحصول على معلومات حول مصير الرياضية الصينية.

ولم تظهر بينغ شواي (35 عاماً) المصنفة أولى عالمياً سابقاً في فئة الزوجي والنجمة في بلدها، منذ كشفت أن مسؤولاً سابقاً في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاماً أرغمها على علاقات جنسية. وكانت هذه المعلومات نشرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على حساب اللاعبة الرسمي على شبكة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي قبل أن تحذفها الرقابة سريعاً.

ومنذ ذلك الحين ثمة تساؤلات حول مصير بينغ شواي. وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها" فيما طلبت الأم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة.

ونشرت أربع صور للاعبة مساء الجمعة عبر حساب @shen_shiwei في تويتر الذي صنفه "وسيلة مرتبطة بالدولة الصينية". وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو. وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال.

وجاء على حساب تويتر الذي نشر الصور أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي لتتمنى "عطلة نهاية أسبوع سعيدة" لمتابعيها. ويتعذر التحقق من صحة الصور. ولا يمكن الوصول إلى موقع تويتر في الصين ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل اتصال "في بي إن" يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.

إلا أن الكثير من الدبلوماسيين الصينيين ووسائل الإعلام الرسمية فتحت حسابات على تويتر في السنوات الأخيرة للدفاع بشراسة أحياناً عن وجهة النظر الصينية.