شاهد: معرض للمنسوجات التقليدية في المكسيك

تجمع الآلاف من الحرفيين من سكان المكسيك الأصليين أمس الجمعة في فعالية تستمر أربعة أيام في مكسيكو سيتي تهدف إلى عرض منتجاتهم من النسيج والتطريز التقليدي.

الفعالية، التي تحمل اسم "أصلي"، نظمتها وزارة الثقافة في البلاد.

وأصبح التطريز والتصميم الفريد لمنتجات النسيج جزءاً من الهوية الواضحة للمكسيك واكتسب شعبية متزايدة في الخارج.

وقالت أمبارو رينكون بيريز، رئيسة دائرة تنسيق الفن الشعبي في وزارة الثقافة، إنه في السنوات الأخيرة بدأت العديد من العلامات التجارية البارزة المعنية بالأزياء العالمية في استخدام التصميمات دون أي فائدة لمجتمعات السكان الأصليين.

وقال برناردو رودريغيز ساراميا، رئيس منظمة أوخاكا لحقوق الإنسان، إنه سوف يتحدى هذه الشركات لقيامها بنسخ التصاميم.

أوضح أن النسخ أثر "أكثر من بيع المنتجات على العلاقات داخل المجتمعات والأسر الحرفية".