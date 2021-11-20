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جورجيا

شاهد: قطة تقاطع برنامجا تلفزيونيا مباشرا في جورجيا

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بقلم:  يورونيوز
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قطة تقطع برنامجا تلفزيونيا مباشرا على التلفزيون الجورجي.
قطة تقطع برنامجا تلفزيونيا مباشرا على التلفزيون الجورجي.   -   حقوق النشر  TV KAVKASIA
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قطعت قطة عرضًا سياسيًا مباشرا على تلفزيون كافاكسيا في جورجيا الخميس، عندما قفزت فجأة على المكتب أمام المذيع وضيف الإستوديو.

وكان مقدم البرامج ديفيد أكوبارديا وضيفه، عضو البرلمان الجورجي السابق غيديفان بوبخادزي، يناقشان الوضع السياسي الحالي في البلاد عندما قررت قطة تدعى كاكوتسا الظهور على الهواء.

لم ينزعج أكوبارديا من المقاطعة المفاجئة وقال إن على القطة النزول من المكتب ووصف الوضع السياسي في جورجيا بأنه "يتجه نحو الانحدار".

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دخول كاكوتسا لم يقطع البرنامج التلفزيوني الذي استمر وتم نقل القطة خارج الإستوديو.

المصادر الإضافية • أ ب