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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بايدن يعفو عن الديكين الروميين الكبيرين بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر بجوار بيانت بتر، الديك الرومي الوطني لعيد الشكر، بعد أن تم العفو عنه خلال حفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر بجوار بيانت بتر، الديك الرومي الوطني لعيد الشكر، بعد أن تم العفو عنه خلال حفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن.   -   حقوق النشر  أ ب
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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من يوم الخميس.

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وقال "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

المصادر الإضافية • رويترز