شاهد: الممثلة المكسيكية سلمى حايك تكشف الستار عن نجمة هوليوود الخاصة بها

كشفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك عن نجمتها الخاصة في ممر المشاهير في هوليوود إلى جانب زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينو وابنتهما. وخلال الحفل المخصص لهذا الحدث قالت سلمى "أتذكر ما كان يقال لي عندما قصدت استوديوهات هوليوود عدة مرات، لماذا لا تعودي إلى قناة "تلينوفيلاس" المكسيكية، فلن تجدي وظيفة هنا أبداً".

وأضافت نجمة هوليوود "أن أكون هنا الليلة مع عائلتي، فهذا يعني أكثر من ذلك بكثير لأنني حصلت على هذا النجمة، هذا التكريم يحدث في وقت رائع في حياتي وسط الكثير من الأصدقاء الذين كونتهم طوال مسيرتي المهنية. "

وتابعت "لا يزال والداي على قيد الحياة وبصحة جيدة، لذا يمكنهم رؤية هذا النجاح، إنه أمر مؤثر جداً بالنسبة لي أن يأتي الكثير من الناس والمعجبيين إلى هنا، ولذا فهي ليلة خاصة جداً بالنسبة لي".

من جهته لفت فرانسوا هنري بينو، زوج سلمى حايك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيرينغ إلى مسيرة حايك وقال"إنها تفعل الكثير في هذه الصناعة، نراها على الشاشة ولكن كل ما تفعله أيضا في الكواليس ومن خلف الكاميرات وكذلك لعائلتها وللنساء على وجه الخصوص. إنها تستحق هذا وأكثر بكثير".

أما فالنتينا بينو، نجلة سلمى وفرانسوا فقالت "أنا فخورة جداً لأنني أعتقد أن هذه النجمة ستكون هنا للجميع وإلى الأبد. إنه لأمر رائع أن يرى الجميع ذلك. هذه سلمى حايك".

يقع ممر المشاهير في لوس أنجلس ويُعنى بتكريم المشاهير من البشر وغير البشر بنجوم توضع في هذا الممر. يوجد حالياً أكثر من 2640 نجمة منذ إنشاء هذا الممر في العام 1959.

تتنوع نجوم الممر حسب الاختصاص، التميز التلفزيوني والتميز السينمائي والتميز الموسيقي والتميز الإذاعي. كما توجد نجمات خاصة برواد الفضاء والتمييز العلمي والسياسي وحقوق الإنسان وغيرها.

للإشارة، خصصت نجمة للملاكم العالمي محمد علي في الممر ولكنه رفض أن توضع على الأرض لئلا يطئ الناس على اسمه الذي يعد نفس اسم النبي محمد واحتراما لرغبته تم وضعها على حائط مسرح كوداك.

ليس بالضرورة أن يكون صاحب النجمة شخصاً حقيقياً، فمثلاً شخصيات الروسوم المتحركة مثل ميكي ماوس ودونالد داك وباغز باني لها نجمات باسمها في ذلك الممر.