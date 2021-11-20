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طيور البجع في بحيرة تابعة لحديقة حيوان في جمهورية التشيك.

يقوم الحراس في حديقة حيوان ليبيراك في شمال جمهورية التشيك بصيد جميع الطيور المائية الكبيرة التي تعيش هناك لنقلها إلى منطقة ساخنة. جميع الطيور ولدت ونشأت في الأسر، على الرغم من أن هذا النوع من الطيور غير معرض للخطر.

بالنسبة إلى هذه البجع البيضاء الأسيرة، فإن الهجرة على بعد آلاف الأميال جنوبًا كل خريف ليست خيارًا.

يقول باربورا تيساروفا ، المتحدث باسم حديقة الحيوان: "نقوم اليوم بمسك البجع، وهو حدث سنوي لأن البجع الأبيض يعتبر من الطيور المهاجرة ويعشش في المناطق الدافئة. لذا ففي فصل الشتاء، نحتاج إلى وضعها في أماكن دافئة بالقرب من حديقة الحيوانات. وسنعيد إطلاق سراحهم مرة أخرى على البحيرة عندما ينتهي صقيع الشتاء".

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الحيوانات المشاغبة لا تتعاون كثيرا مع الحراس الذين يطاردون البجع في زورقين وقارب على البحيرة في محاولة لنقلهم إلى مكان أكثر دفئًا داخل حديقة الحيوان. ومن أجل تجنب إصابة الطيور، يتعامل الحراس مع البجع بأيديهم العارية، ما يجعل المهمة صعبة لأن أجنتها تتجاوز 3 أمتار. كما أنها تزن حوالي 15 كيلوغرامًا.

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