شاهد: المكسيك تقيم أول عرض لها منذ تفشي الوباء للاحتفال بعيد الثورة

احتفلت العاصمة مكسيكو بعيد الثورة على الدكتاتورية، في ذكراها 111 من خلال عرض حاشد، وذلك تكريما للقوات المسلحة في البلاد، لقاء انخراطها بشكل أوسع في الحياة العامة. وكانت ساحة زكالو نقطة انطلاق الاستعراض، الذي تخللته لوحات لخصت حقب مختلفة من تاريخ المكسيك. وشارك في العرض أكثر من 6 آلاف جندي مكسيكي، وفرسان من الأرجنتين وإيطاليا والإكوادور. وحظي العرض بمشاهدة حشود كبيرة من المتفرجين، أحدهم قال: "لكي نعرف إلى أين نسير، ينبغي أن نعرف من أين أتينا".