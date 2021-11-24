غانتس يؤكد توقيع المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، إن إسرائيل والمغرب وقعا على مذكرة تفاهم دفاعية مؤكداً على أهمية استمرار "توثيق وتنمية وتوسيع" العلاقات بين البلدين خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الرباط، هي الأولى من نوعها.

وقال غانتس خلال مؤتمر صحافي "لقد وقعنا للتو مذكرة تفاهم للتعاون الأمني تغطي جميع الجوانب مع المغرب. وهذا أمر مهم للغاية سيمكننا أيضاً من تبادل الآراء والشروع في مشاريع مشتركة وسيمكننا من التصدير الإسرائيلي إلى هنا. أعتقد أن العلاقات بين المغرب وعلى إسرائيل أن تستمر التطوّر والتوسع وأنا سعيد لأن لدينا دور في ذلك ".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية قال سابقاً اليوم إن بلاده والمغرب وقعا مذكرة تفاهم دفاعية، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما.

ومن المقرر أن يعقد غانتس محادثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ومسؤولين آخرين.

وقال غانتس للصحافيين وهو يستعد للسفر للرباط يوم الثلاثاء إنه يبدأ "أول زيارة رسمية" من وزير دفاع إسرائيلي للمغرب بما يشير ضمنياً إلى أن العلاقات التي لم تكن علنية من قبل تعود لعقود مضت.

وقال مصدر اطلع على مذكرة التفاهم يوم الأربعاء إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونياً وتنظيمياً لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.