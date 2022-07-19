شاهد: مغربيون يتظاهرون في الرباط احتجاجاً على زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي

تظاهر نحو مئة مغربي من المؤيّدين للقضية الفلسطينية مساء الإثنين، أمام مقرّ البرلمان في الرباط احتجاجاً على زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقال الناشط السبعيني سيون أسيدون، وهو مغربي يهودي من أصل أمازيغي شارك في التظاهرة، لوكالة فرانس برس، إنّ رئيس الأركان الإسرائيلي "جاء من أجل تنسيق حقيقي لهذا المحور العسكري الجديد، هذا الناتو الجديد في العالم العربي الذي أنشأه الإسرائيليون، تحت المظلة الأمريكية، والذي تُعتبر إسرائيل رأس حربته، والذي سيؤدّي إلى زيادة خطر الحرب".

وعلى الرّغم من أنّ القضية الفلسطينية لا تزال تثير تعاطف الشعب المغربي إلا أنّها لم تعد تجيّشه على الأرض.

ووصل كوخافي إلى المغرب الإثنين في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى المملكة، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين في إطار التعاون المتزايد بين البلدين، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وطبّع المغرب علاقته بالدولة العبرية مقابل اعتراف الولايات المتحدة بـ"مغربية" الصحراء الغربية، الإقليم المتنازع عليه والذي يُعتبر "القضية الوطنية الأولى" في المملكة.

وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تمّ في كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي أبرمت بين اسرائيل ودول عربية عدّة، بدعم من واشنطن.