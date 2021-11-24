شاهد: مواجهات بين الشرطة الإسبانية وعمّال التصنيع المعدني جنوب البلاد

مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الثلاثاء بين الشرطة الإسبانية وعمّال الصناعات المعدنية المضربين عن العمل منذ ثمانية أيام للضغط من أجل رفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

العمّال المضربون رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة رجال الشرطة الذين ردوا بالهراوات وإطلاق قنابل الغاز.

ويرتبط عمال الصناعات المعدنية ارتباطاً وثيقاً بصناعة بناء وإصلاح السفن في ميناء قادس جنوب البلاد.