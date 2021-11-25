‬الاتحاد الأوروبي يقترح السماح بدخول المسافرين خلال 9 شهور من التطعيم

ذكرت وكالة بلومبرغ الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيقترح مهلة تسعة أشهر لصلاحية لقاحات كوفيد-19 للراغبين في السفر إلى الدول الأعضاء في التكتل.

وقال التقرير نقلا عن وثيقة إن المفوضية الأوروبية ستوصي أيضا الدول الأعضاء بمواصلة الترحيب بالمسافرين الذين حصلوا على التطعيمات التي وافق عليها الاتحاد وأن تفتح أبوابها اعتبارا من 10 يناير- كانون الثاني لمن تلقوا لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

وقال التقرير إنه من المتوقع الإعلان عن المقترحات المتعلقة بالسفر من خارج الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق الخميس.

تأتي هذه التقارير فيما يقترح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها بدراسة منح جرعات معززة من لقاحات كورونا لجميع البالغين.

والأربعاء، اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يجعل التكتل الحصول على الجرعة المعززة شرطا للسفر عبر التكتل.