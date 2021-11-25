طبيب البيت الأبيض يؤكد خضوع بايدن لعملية استئصال ورم

أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع لعملية استئصال ورم على مستوى القولون، مشيراً إلى أن الورم من النوع الحميد.

وأضاف الطبيب في بيان أنه تمّ اكتشاف الورم الحميد بعيد إجراء تنظير القولون الروتيني الأسبوع الماضي.

وتابع البيان أن: "ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل"، مؤكدًا أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.

البيان الطبي للرئيس جو بايدن https://www.axios.com/

كما أفادت البيانات الطبية أن الأمر يتعلق بـ "ورم غدي أنبوبي"، والذي كان "مشابها للورم الغدي الذي أزاله بايدن في العام 2008، وهو ما أشارت إليه مذكرة الطبيب كيفين أوكونور، المؤرخة يوم الثلاثاء.

وأوضح أوكونور أنّ على بايدن تلقى "تنظير القولون المتكرر في غضون 7 إلى 10 سنوات".

يشار إلى أن الرئيس جو بايدن الذي احتفى يوم السبت الماضي بعيد ميلاده الـ79 أكد لحلفائه الديمقراطيين نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.