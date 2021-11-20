كامالا هاريس أول امرأة تتولى صلاحيات الرئاسة الأمريكية في تاريخ البلاد

استأنف جو بايدن مهامه الرئاسية الجمعة بعدما نقلها لنحو ساعة ونصف ساعة خلال وجوده تحت التخدير لإجراء فحص طبي للأمعاء إلى نائبته كامالا هاريس التي صارت أول امرأة تتولى صلاحيات الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

وصرح بايدن لصحفيين لدى مغادرته مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن بأن "نتيجة فحصي الطبي جيدة جدا". وعند وصوله بعد ذلك إلى البيت الأبيض، قال الرئيس مبتسما "أشعر بأنني بحال جيدة".

وقالت الرئاسة الأمريكية إن رسالتي الرئيس إلى مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب اللتين تعلنان انتقال السلطة هذا وفق الشروط التي ينص عليها الدستور، تم ارسالهما في الساعة 10:10 بتوقيت واشنطن (15:10 ت غ)، وتسلم بايدن صلاحياته مجددا في الساعة 11:35 بالتوقيت المحلي (16:35 ت غ).

فحص "روتيني"

قال بيان البيت الأبيض إن "الرئيس سيخضع لفحص للأمعاء روتيني" في مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن. ويهدف هذا الفحص "الروتيني" إلى كشف أي تشوهات في القولون ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 79 السبت.

وتابعت الرئاسة الأمريكية "كما حدث عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير".

اعتمد بايدن في ذلك على التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي الذي ينص على أنه عندما "يعجز" الرئيس عن ممارسة مهامه، ينقل "السلطات والمهام" إلى نائب الرئيس الذي يمارسها حتى يعلن أنه قادر على استئنافها.

وكانت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب ستيفاني غريشام قد ذكرت في كتاب حديث أن الملياردير الجمهوري خضع أيضا للتنظير نفسه لكنه أبقى الإجراء سريا.

شفافية في استخدام المهام

أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحّي مفصّل نُشر الجمعة أنّ بايدن بـ"صحّة جيّدة" و"يتمتّع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيساً للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوعه لفحص طبّي روتيني.

وأشار الطبيب كيفن أوكونر إلى أنّ الرئيس الأمريكي يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة. وكتب أنّ "الرئيس لا يزال رجلاً بصحّة جيّدة وقويًا"، مؤكّدًا أنّه "يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة".

وبايدن الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول، تلقى لقاحا كاملا ضد كوفيد-19 كما حصل على جرعة ثالثة في نهاية أيلول/سبتمبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة أنه ينوي الترشح لإعادة انتخابه في 2024. لكنّ تقدمه في السن يثير تكهنات باحتمال تخليه عن هذه الفكرة.

ووعد الرئيس بأكبر قدر من الشفافية حول حالته الصحية ولا يفوت بعض مؤيدي دونالد ترامب أي فرصة للتساؤل علنا وبطرق ملتوية إلى حد ما، عن صحته الجسدية والعقلية.

وكان طبيب بايدن قد أعلن في نهاية 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات التمهيدية لحزبه الديمقراطي أنه "بصحة جيدة" و"قوي".

وواجه بايدن مشكلة صحية خطيرة في العام 1988 ونُقل بشكل عاجل إلى المستشفى بعد تمزق في الأوعية الدموية، حتى إنه تم استدعاء كاهن من أجل الطقوس الدينية الأخيرة.

وفي حالة عدم ترشح بايدن لولاية ثانية، سيُنظر إلى نائبته كامالا هاريس البالغة من العمر 57 عاما على أنها مرشحة طبيعية للمعسكر الديمقراطي، رغم أن معظم المراقبين يرون أن حصيلة ولايتها بصفتها نائبة للرئيس تُعتبر متفاوتة.