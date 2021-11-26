شاهد: متجر فرنسي يبتكر طريقة جديدة للتسوق والدفع خلال 20 ثانية

افتتحت مجموعة كارفور الفرنسية متجر جديد باسم فلاش 10/10 في مدينة باريس يوم الأربعاء، وهو أول متجر يعد الزبائن بالتسوق في غضون 20 ثانية.

وتبلغ مساحة المتجر 50 مترًا مربعًا، ووفقا لبيان صحفي نشرته كارفور تستغرق عملية التسوق 20 ثانية: " 10 ثوانٍ للتسوق و 10 ثوانٍ للدفع لا يحتاج الزبون لإخراج أو مسح المنتجات ضوئيا كما يتم الدفع بشكل فوري تقريبا."

وتم تجهيز المتجر بخوارزمية لتحليل البيانات عبر 60 كاميرا عالية الدقة وحوالي ألفي جهاز استشعار متصلة ببعضها البعض قامت بتطويرها شركة (أي في) الأمريكية.

ويقول ميغيل غونزاليس، مدير التكنولوجيا والبيانات لمجموعة كارفور:"لا يوجد حاجة إلى تطبيق خاص ويمكن للزبائن الذين لا يملكون خبرة تكنولوجية بالاستفادة من التكنولوجيا والسرعة... هذا ما نسميه فلاش 10/10. 10 ثوانٍ للتسوق، 10 ثوانٍ للدفع."

وقالت يينغ تشنغ، رئيسة ومؤسسة شركة (أي في) لوكالة فرانس برس: " من أجل فتح المتجر، كان علينا الأخذ بعين الاعتبار اللائحة العامة لحماية البيانات. ومن أهم العقبات التي واجهناها تتبع حركات المتسوقين داخل المتجر عبر صورة ثلاثية الأبعاد ولكن دون خاصية التعرف على الوجه."