أمريكا ودول عربية تعلن عن إجراءات جديدة للوافدين من 7 دول إفريقية بعد ظهور سلاسة كورونا الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبية بعد رصد المتحورة أوميكرون لكوفيد-19.

واعتبارا من الإثنين، سيمنع الأفراد الآتون من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو واسواتيني وموزمبيق ومالاوي من دخول الأراضي الأمريكية، بحسب مسؤول اميركي كبير لفت إلى أن هذا القرار يستثني المواطنين الأمريكيين ومن يحملون إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وعربيا، أعلنت كل من المغرب والأردن والسعودية والإمارات الجمعة منع دخول القادمين من حوالي 7 دول إفريقية تضم جنوب إفريقيا بهدف كبح انتشار المتحورة الجديدة والتي اكتشفها العلماء الخميس في جنوب إفريقيا.

ومن جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة أنها لا تنصح الدول حاليا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا وخاصة لغياب الفهم المحدد لمستوى الانتقال وشدة العدوى.

المغرب يغلق حدوده

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة قرارها بإغلاق الحدود في وجه المسافرين القادمين من بلدان منطقة إفريقيا الجنوبية قولها إن القرار يشمل "فضلا عن جنوب إفريقيا، كلا من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي".

وأوضحت أن السلطات اتخذت هذا القرار "على إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بجنوب إفريقيا"، مشيرة إلى أن حظر دخول التراب الوطني يسري على "المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها".

ويهدف القرار إلى "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19

يعلق المغرب أيضا ابتداء من الأحد وحتى إشعار آخر الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى فرنسا، كما أعلنت لجنة وزارية متخصصة الخميس بسبب تطور الوباء فيها.

سبق أن علق المغرب الشهر المنصرم رحلاته الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبريطانيا وروسيا، قبل أن يستأنفها مع روسيا.

الأردن يمنع دخول غير الأردنيين والقادمين من دول إفريقية

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية في بيان الجمعة "منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، واعتبارا من الأحد المقبل".

وأوضحت الوزارة إن "الإجراءات الاحترازية أتخذت بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبوتسوانا ".

وبحسب الوزارة "سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها".

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول يبلغ عدد أبناء الجالية الأردنية في جنوب إفريقيا نحو 370 أردنيا.

المملكة العربية السعودية تعلق مؤقتا الرحلات من 7 دول إفريقية

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة تعليق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية، للحد من انتشار السلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا

وغردت وزارة الخارجية السعودية عبر توتير قرارها بتعليق الرحلات الجوية من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها.

وأوضحت الوزارة إنه تم تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة السعودية بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

الإمارات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الجمعة أن البلاد قررت تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وزيمبابوي وليسوتو وناميبيا وإسواتيني اعتبارا من 29 نوفمبر تشرين الثاني بسبب مخاوف من سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلن علماء في جنوب إفريقيا الخميس اكتشاف "متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا"، مشيرين الى أن المتحّورة (بي.1.1.529) تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات" و"قادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة".