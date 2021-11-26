ماكرون ينتقد تصرفات لندن "غير الجدية" بشأن ملف المهاجرين وجونسون"ليس أسفا" على رسالته

قال المتحدث باسم بوريس جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليس آسفا للرسالة الموجهة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون التي أغضبت باريس بشأن ملف المهاجرين، مؤكدا أنها كتبت "بروح شراكة وتعاون".

وردا على سؤال عما إذا كان آسفا على هذه الرسالة التي طلب فيها من الفرنسيين إعادة المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش بشكل غير قانوني على أثر مقتل مهاجرين غرقا، قال المتحدث "لا، كما قال رئيس الوزراء شخصيا، أكد مع الرئيس ماكرون بأن الوضع ملح".

وأكد المتحدث أن الرسالة المنشورة على تويتر تهدف إلى "تعميق تعاوننا الحالي" في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعقب نشر هذه الرسالة ، قررت باريس إلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع مقرر عقده الأحد مع دول أوروبية أخرى حول موضوع المهاجرين.

ودعت لندن الفرنسيين إلى التراجع عن هذا القرار.

وقال المتحدث نفسه "نريد العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين بما في ذلك فرنسا بشكل واضح بشأن المشكلة المشتركة حتى نتمكن من إيجاد حلول مشتركة".

ورأى أنه "تحد عالمي يجب أن نستجيب له بشكل جماعي مع الفرنسيين وشركائنا الأوروبيين الآخرين"، مؤكدا أنه من الضروري "بذل المزيد" من الجهود.

وانتقد ماكرون الجمعة تصرفات لندن "غير الجدية" بشأن ملف المهاجرين في معرض تعليقه على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر يطلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا من سواحلها.

وردا على سؤال حول هذه الرسالة خلال مؤتمر صحافي في روما، قال ماكرون "استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية".

واضاف "لا يتم التواصل بين مسؤول وآخر بمسائل كهذه عبر تويتر وعبر نشر رسائل".

وتشكل عمليات عبور مهاجرين باتجاه انكلترا نقطة توتر دائم بين باريس ولندن إذ ان السلطات البريطانية تعتبر أن الجهود الفرنسية غير كافية لمنع ابحار المهاجرين من سواحلها.