شاهد: طفلة عمرها 11 شهراً تتزلّج على الجليد في منحدرات شمالي الصين

عمرها أحد عشر شهراً فقط، لا تستطيع المشي بعدُ، وبالكاد تستطيع الوقوف على قدميها، لكنّها بارعة في ركوب لوح التزلج على الجليد وشقّ مسارٍ لها على الصفيح الأبيض، إنها الرضيعة الصينية وانغ يوجي.

وتعدّ الرضيعة يوجي أصغر المتزلّجين في منتجع يقوم بالقرب من العاصمة بكين حيث من المقرر أن يستضيف بعد أشهر قليلة بعضاً من فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون.

يقوم والدا بوجي بتثبيت حذائها المبطّن على مزلاجها الصغير، وما أن يتركانها حتى يأخذ لوح التزلج على الجليد بالتحرك فيما هي تبدأ الضحك وتحريك اليدين تعبيراً عن فرح يتملكها أثناء التزلج.

تقول فان شيويه والدة الطفلة بوجي: "وضعنا قدميها داخل الحذاء المثبت على المزلاج، كانت تستطيع الوقوف، ثم أخذناها إلى منحدر خفيف وشاهدناها وهي تنزلق على الجليد بمفردها".

تضيف فان شيويه: "لو كانت بوجي خائفة أو أنها رفضت أن تقف على لوح التزلج، لما كنا قادرين على حملها لممارسة هذه الرياضة".

ومحاولة بوجي الأولى للتزلج على الجيد، كانت قبل أسبوعين فقط، خلال رحلة عائلية إلى منتجع التزلج، ومنذ ذلك حين، تنضمّ الطفلة كل صباح إلى عشاق الرياضات الشتوية في منتجع "ثايوو" للتزلج في مدينة تشونغلي شمالي الصين، وهي إحدى المدن التي تستضيف العام المقبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.