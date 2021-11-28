شاهد: أعمال عنف جديدة في جزر الأنتيل الفرنسية وسط جدل حول الحكم الذاتي

استمر العنف في جزر الأنتيل الفرنسية على الرغم من بادرة من جانب باريس حيال مقدمي الرعاية غير المطعمين إذ إن الأزمة فتحت في المؤسسات النقاش الحساس حول قدر أكبر من الحكم الذاتي لجزيرة غوادلوب. وقالت الشرطة إنها تعرضت من جديد لإطلاق نار ليلة الجمعة إلى السبت من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقالت نيابة فور دو فرانس المجاورة لجزيرة المارتينيك إنها أحصت "حوادث تتسم بكثافة خاصة في شزلشر وفور دو فرانس" تتمثل بتدمير محطة للوقود ومكتب للبريد، موضحة أن "أربعة دركي جرحوا خصوصا في الوجه بالرصاص". وقالت إدارات المناطق إن 12 شخصا اعتقلوا في المارتينيك وأربعة في غوادلوب.

ولا تزال الجزيرتان اللتان تهزهما احتجاجات ضد ضد التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر في غوادلوب ومنذ 22 من الشهر نفسه في المارتينيك خاضعتين لحظر تجول.

وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى أعمال عنف ونهب وإضرام حرائق ونصب متاريس، ما يعكس مطالب اجتماعية أخرى تتعلق خصوصا بغلاء المعيشة في هذه الجزر التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.

ووافقت الحكومة على إرجاء تطعيم الطواقم الطبية إلى 31 كانون الأول/ديسكبر لكنها لم تنجح في إقناع المحتجين.