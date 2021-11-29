شاهد: كرنفال داكار يسلط الضوء على ثراء ثقافات السنغال

سار مئات الأشخاص من عدة مجموعات عرقية في شوارع العاصمة السنغالية داكار إحياءً للنسخة الثانية من كرنفال داكار الكبير. وانطلق هذا الحدث الثقافي في العام 2019، ولكن السلطات ألغت نسخة العام 2020 بسبب القيود التي اتخذتها البلاد لاحتواء جائحة كورونا. ويهدف كرنفال داكار إلى الاحتفال بالثراء الثقافي للسنغال.