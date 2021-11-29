الحكم بخمس سنوات سجنا منها واحدة نافذة بحق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون

طالب مكتب المدعي العام، اليوم الإثنين، تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، منها واحدة نافذة، ضد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون للاشتباه في العمل الوهمي لزوجته بينيلوبي فيون.

وقال الادعاء في محاكمة الاستئناف لفرنسوا فيون وزوجته ونائبه السابق مارك جولو، إن قضية الاشتباه في التوظيف الوهمي هي قضية "أشخاص أثروا أنفسهم بشكل مخالف للقانون".

كما أشار الادعاء إلى فرض غرامة قدرها 375 ألف يورو بحق فيون، والسجن بحق زوجته عامين مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو، وعقوبة السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ضد نائبه السابق جولو وخمس سنوات من عدم الأهلية.