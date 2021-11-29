ماكرون ينشر تغريدة على تويتر تشير لتلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على تويتر يوم الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

ونشر ماكرون على حسابه الرسمي على تويتر علامة (صح) باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و "لقاح مضاد للإنفلونزا".

وذكر تلفزيون (بي.إف.إم) وصحيفة لو فيغارو أن ماكرون حصل على جرعة معززة من لقاح كورونا في مطلع الأسبوع.