لا للإغلاق ولا لحظر التجول... فرنسا تختار الجرعة المعززة لمحاربة الموجة الخامسة من كورونا

أطلقت فرنسا الخميس خطة لإعطاء جرعات معززة ضد كوفيد-19 لجميع البالغين، حيث اختارت الحكومة بعد اجتماع مجلس الدفاع الأربعاء عدم فرض مزيد من القيود كالإغلاق أو حظر التجول لمكافحة الزيادة المقلقة للإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا ذروتها في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوزت الحالات الجديدة اليومية عتبة الـ 30 ألف إصابة.

وكشف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن خطط الحكومة لمواجهة الموجة الخامسة من الفيروس خلال مؤتمر صحفي وأعلن عن تقليص الفجوة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من ستة إلى خمسة أشهر. وقال فيران إن فرنسا لديها بالفعل ما يكفي من اللقاحات لإطلاق حملة جرعة معززة وطنية بداية من الخميس.

كما وضع فيران أيضًا مجموعة من الإجراءات من بينها تشديد استخدام الكمامات في الأماكن العمومية المغلقة والأسواق المفتوحة، منبها أن الشهادة الصحية المطلوبة للدخول إلى العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، ستصبح غير صالحة إذا لم يحصل الشخص على جرعة معززة بحلول الـ 15 يناير- كانون الثاني المقبل.

وتابع فيران أن عدد الأشخاص غير المطعمين الذين يدخلون المستشفى حاليًا بسبب الفيروس يمثلون عشرة أضعاف مقارنة بالذين تم تطعيمهم، مضيفًا أنه بدون اللقاح ستكون البلاد في حالة إغلاق.

وبالفعل أطلقت منصات الحصول على مواعيد تلقي اللقاح على الإنترنت خطة حجز موعد لأخذ الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19. وقال فيران إن فرنسا لديها حاليا حوالي 25 مليون جرعة من لقاحي فايرز وموديرنا.