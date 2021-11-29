شاهد: تساقط كثيف للثلوج وانخفاض في درجات الحرارة في منطقتي الأطلس الكبير والمتوسط بالمغرب

تساقطت الثلوج بكثافة في عدة أجزاء من مناطق الأطلس الكبير والمتوسط في المغرب، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة التي نزلت إلى خمس درجات تحت الصفر في بعض المناطق.

أحد السائقين قال: "الحمد لله على هذا الثلج، المزارعون وكل المغاربة ينتظرون الآثار الجيدة للثلج. لقد أتيت من مكناس وأنا ذاهب إلى أغبالو عند الساعة 4 صباحا".

وبالرغم من قساوة الطقس إلا أن البعض، وخاصة الأطفال وجدوا في الأمر متعة ولم يترددوا في الخروج، واللعب بالثلج بمنطقة إفران. ولتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدن، قامت كاسحات الثلوج بفتح الطرقات التي أغلقها هطول الثلوج.

رجل آخر قال: "لقد جئت من مدينة فاس رفقة عائلتي، وعندما وصلت إلى أزرو فوجئت بأن الطريق مغلقة، كنت مستاءً حقًا، ولكن بعد ساعتين أعادوا فتح الطريق".

أما إحدى السيدات فقالت: "نحث المسؤولين في المنطقة على إنشاء طرق أكبر لتسهيل تنقل الأشخاص، الذين يرغبون في زيارة المنطقة وكذلك لتشجيعهم على زيارة هذه المناظر الطبيعية الخلابة بوطننا".

وتسخر السلطات كل الوسائل لضمان التدخلات المنسقة والفعالة، التي من شأنها تأمين حركة المرور في منطقة الأطلس المتوسط، حيث تتقطع السبل بالمواطنين في أكثر من ألف ثمانمائة كيلومتر من الطرق، التي تتعرض للإغلاق بسبب العواصف الثلجية.