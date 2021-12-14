شاهد: الاستثمار في قطاع الزيتون يشق طريقه نحو تحقيق الاكتفاء في المغرب

يشهد قطاع الزيتون في مدينة العيون سيدي ملّوك الواقعة في إقليم تاوريرت المغربي، ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

ويعتمد المغرب على أشجار الزيتون المثمرة حيث تمثل 65 بالمئة من مجموع مساحة الأشجار المثمرة كما يشكل القطاع مصدرا مهما لفرص العمل، إذ يوفر أكثر من 51 مليون يوم عمل سنويا وفقا لوزارة الزراعة والثروة السمكية المغربية.

تقول فاطمة الزهراء بدوي، رئيسة مكتب الاتصال بالإدارة الجهوية للفلاحة بالمنطقة الشرقية " شهدت هذه السلسلة تطورًا في السنوات الماضية بفضل مشاريع مختلفة تم إنجازها في إطار المخطط الفلاحي الجهوي، وتم إنجاز 36 مشروعًا بإجمالي بمبلغ 618 مليون درهم عمل فيها أكثر من 20 ألف مزارع".

يتراوح انتاج إقليم تاوريرت من زيت الزيتون حوالي 3000 طن سنويًا مع سعة تخزينية لحوالي 300 طن.