تعبٌ ألمّ به أم أسى على الفراق؟ شاهد الأمير تشارلز يغفو خلال مراسم تحوّل باربادوس إلى جمهورية

في باربادوس حظر الأمير تشارلز بشحمه ولحمه، ولكنه غفا خلال مراسم انفصال الجزيرة عن التاج البريطاني، وقد انتقلت من مملكة لتصبح أحدث جمهورية في العالم. وأظهر شريط مصور الأمير وقد كاد يستسلم للنوم وهو يتصدر الصف الأمامي للحاضرين.

الأمير تمت دعوته لمراقبة عملية الانتقال السياسي للجزيرة الواقعة بالقرب من بحر الكرايبي، والتحدث إلى الحشود في الحفل الرسمي، وسط دعوات من العائلة الملكية البريطانية للاعتذار عن دور أسلافها في تجارة الرقيق.