محمد صلاح يصبح أول عربي وثالث إفريقي يحصد جائزة القدم الذهبية

حصد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في إمارة موناكو الفرنسية. وتسلمت ماجي صادق، زوجة صلاح، الجائزة نيابة عنه رغم وجوده في الحفل.

وبهذا الإنجاز، أصبح محمد صلاح أول عربي يفوز بالجائزة وثالث إفريقي بعد ديديه دروغبا و صامويل إيتو.

كما حضر النجم محمد صلاح حفل مجلة "فرانس فوتبول" في باريس للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021 ، حيث فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مشواره الكروي. فيما حصل صلاح على المركز السابع كأفضل لاعب في العالم.

تُمنح جائزة القدم الذهبية أو Golden Foot، من قبل إمارة موناكو الفرنسية لأعظم اللاعبين في العالم الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية وعشرين عاما، وذلك اعتمادا على أصوات المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وتفوق بذلك صلاح على النجوم: سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.

وقال الفرعون المصري بعد فوزه بجائزة القدم الذهبية في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" البريطانية والعديد من وسائل الإعلام العالمية: "الفوز بجائزة القدم الذهبية جنوني".

وأضاف صلاح: "إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بهذه الجائزة الخاصة لأن العديد من أساطير كرة القدم سبق وأن فازوا بها خلال السنوات الماضية".

تهنئة من عشاق صلاح

تفاعل عشاق كرة القدم ومتابعين محمد صلاح مع خبر نيله جائزة القدم الذهبية بعدد هائل من التغريدات والمنشورات للتعبير عن مدى سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجار المستحق عن جدارة.

قالت فاطمة البكري: "مبروووك يا ابن مصر أم الدنيا وفخر العرب مبروووك محمد صلاح جائزة القدم الذهبية جائزة لأول مرة يحصل عليها لاعب عربي ربنا يحفظك ويحميك من كل عين".

فيما ذهب نشطاء آخرون إلى القون إن محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية أيضا، ومن بينهم عاطف عبد الله الذي غرد عبر تويتر قائلا: "ما يحدث مع محمد صلاح وجائزة الكره الذهبيه سيء جدا فاز بالدوري الانجليزي والدوري الأوروبي ولم يأخذها وهذا العام هو الافضل بشهادة الجميع أعطوه السابع في الترتيب يبدوا أن معايير الجائزه لا تتعلق بكرة القدم".

تكريم صلاح لزوجته

خطفت ماجي صادق، زوجة صلاح، الأضواء ونالت إطراء واسعا من قبل رواد منصات التواصل، كما اعتبر البعض أن تسملها الجائزة بدل زوجها يعبر عن امتنان وتكريم صلاح لماجي التي رافقته في مسيرته وكل نجاحاته.

قال محمد الجزار: "لفتة جميلة من النجم المصري محمد صلاح بتسلم زوجته ماجي لجائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام ..بدلاً منه رغم تواجده في الحفل تكريماً لأم مكة ودورها معه في حياته".

وكتبت ناني سليم: "أصر على أن يكون التكريم لزوجته وتتسلم هى الجائزة اعترافا منه لدورها فى حياته.. موقف يدل على حسن التربية وإنكار الذات.. عاشت اللى ربت وقدمت للعالم".

وكتب محمود كركر: "محمد صلاح كان متواجد في الحفل امبارح وقرر ان اللي يستلم جائزة القدم الذهبية هي زوجته.. طيب ليه عمل كدا ليه مطلعش هو زي كل نجوم العالم اللي بتستلم الجوائز.. محمد صلاح حب يقول للعالم كله ان اللي قدامكم دي هي الضهر والسند هي بعد ربنا صاحبة الفضل في اللي انا فيه محمد صلاح حب يرد".

إنجازات مستمرة

بعد ساعات قليلة من حصده لجائزة القدم الذهبية، أعلن الحساب الرسمي لموقع ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، فاز صلاح بجائزة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شمال غرب إنجلترا "لادبروكس نورث ويست فوتبول"، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021.

وفي أكتوبر الماضي، أصبح أول لاعب في تاريخ فريق ليفربول يسجل في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، بعد أن سجل هدفين في مباراة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد انتهت بهدفين أو ثلاثة لصالح ليفربول، بحسب شبكة إحصائيات Opta "أوبتا".

أما في سبتمبر، فقد أدرج الموقع الرسمي لليفربول قائمة الهدافين العشرة الأوائل في تاريخ الفريق، واحتل صلاح المرتبة العاشرة وخلفا اللاعب سام رايبولد.