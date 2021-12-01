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روسيا

شاهد: مدينة سان بطرسبرغ ترتدي حلّة بيضاء بعد ليلة من تساقط الثلوج بغزارة

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بقلم:  Adel Dellal
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الثلج يغطي سانت بيترسبورغ
الثلج يغطي سانت بيترسبورغ   -   حقوق النشر  AFP

ارتدت مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا حلّة بيضاء بعد ليلة من تساقط الثلوج بغزارة. مصالح الأرصاد الجوية أوضحت أن نسبة الثلوج التي سقطت تُعادل ثلث المعدل الشهري لهطول الأمطار خلال 24 ساعة. وقامت السلطات المحلية في المدينة بإزالة أكثر من 7.7 ألف متر مكعب من الثلوج من شوارع سان بطرسبرغ خلال اليوم الماضي، مع تعبئة أكثر من ألف سيارة من كاسحات الثلوج وأكثر من 1100 شخص لتنظيف المدينة.