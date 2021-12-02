المجلس الأوروبي يعتمد تدابير لتزويد جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا ومالي بمساعدات عسكرية ودفاعية

اعتمد المجلس الأوروبي اليوم مجموعة من القرارات التي وضعت أربعة تدابير للمساعدة في إطار ما يعرف بـ"بمرفق السلام الأوربي" لدعم جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا وجمهورية مالي. ويعتبر "مرفق السلام الأوربي"، أداة مالية تغطي جميع أعماله الخارجية التي لها آثار عسكرية أو دفاعية بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة .

بالنسبة لجورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا ، يطمح الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تعزيز قدرة وإمكانية التشغيل البيني للقوات المسلحة المحلية للمساهمة في المهام والعمليات العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة . وتأتي هذه الإجراءات استجابة لطلبات أرسلتها الدول المعنية إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ووفقا للبيان، ستخضع جميع المساعدة للامتثال للقانون الدولي ذي الصلة ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وكذلك طبقا للإجرءات القانونية ذات الصلة بما يضمن "أفضل الممارسات القائمة على القواعد والمعايير والسياسات الدولية والتابعة للاتحاد الأوروبي حين يتعلق الأمر بتزويد القوات المسلحة بالمعدات العسكرية" يضيف البيان

المساعدات الخاصة بجورجيا

سيساعد تدبير المساعدة هذا في تعزيز قدرات قوات الدفاع الجورجية ، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها للمدنيين في الأزمات أو حالات الطوارئ.

وعلى وجه الخصوص ، ستوفر معدات طبية وهندسية. تبلغ قيمة الميزانية المخصصة في هذا الشأن 12.75 مليون يورو على مدى 36 شهرًا.

المساعدات الخاصة بجمهورية مولدوفا

يساعد تدبير المساعدة هذا في "بناء قدرات الخدمة الطبية العسكرية والكتيبة الهندسية للقوات المسلحة لجمهورية مولدوفا، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدمات كل منهما للمدنيين أثناء نشوب الأزمات أو حالات الطوارئ" حسب البيان الذي أوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوفير المعدات الطبية للخدمات الطبية العسكرية ،و الذخائر الخاصة بالشرون هندسة الطيران العسكري". تبلغ قيمة الميزانية المخصصة في هذا الشأن 7 ملايين يورو ممولة على مدى 36 شهرًا.

المساعدات الخاصة بأوكرانيا

;وفقا للمجلس الأوروبي، يعمل إجراء المساعدة هذا على تعزيز القدات العسكرية العامة لأوكرانيا كما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية ، بما في ذلك قدرتها على تقديم خدماتها للمدنيين أثناء نشوب الأزمات أو في حالات الطوارئ.

على وجه الخصوص، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل الوحدات الطبية العسكرية، بما يشمل المستشفيات الميدانية، ووحدات الهندسة العسكرية والتنقل ولشؤون اللوجستية وأساليب الدعم في مجال الإنترنت. تبلغ قيمة الميزانية المخصصة في هذا الشأن 31 مليون يورو على مدى 36 شهرًا.

المساعدات الخاصة بجمهورية مالي

بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي ، سسهم إجراء المساعدة هذا على تعزيز قدرات القوات المسلحة المالية "لتمكينها من إجراء عمليات عسكرية تهدف إلى استعادة وحدة أراضي مالي وتقليل التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية" حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات "ستعمل على تعزيز وجود خدمات الدولة في المناطق النائية ويؤدي إلى حماية أفضل للمدنيين".

كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تحسين سبل "احترافية القوات المسلحة المالية ضمن ثلاثة مجالات رئيسية: دعم أكاديمية ضباط الصف في بانانكورو؛ تجديد البنية التحتية للتدريب في سيفاري موبتي وتوفير المعدات للوحدات المدعومة من القوات المسلحة المالية".

وقال الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد إنه يتابع "عن كثب الوضع السياسي في مالي ويقف مع الشعب المالي في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد"

ويجدر أن الاتحاد الأوروبي أوضح أنه سيواصل تعاونه مع مالي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوفير الأمن للمدنيين. تبلغ قيمة الميزانية المخصصة في هذا الشأن . تبلغ قيمة الميزانية المخصصة في هذا الشأن 24 مليون يورو ممولة على مدى 30 شهرًا.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه "سيتم تقييم إجراء المساعدة بعناية ويمكنه تعليقها إذا لم يتم استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذه بالشكل الصحيح".

تأسس برنامج "مرفق السلام الأوروبي " في آذار/ مارس 2021 بغرض تمويل الإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبي ذات الآثار العسكرية أو الدفاعية ، بهدف منع الصراع والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

اعتمد المجلس بالفعل ثلاثة تدابير للمساعدة في إطار مرفق السلام الأوروبي: إجراء بقيمة 130 مليون يورو لدعم الاتحاد الأفريقي في تموز/يوليو ، وتدابير لدعم البوسنة والهرسك وموزمبيق بقيمة 10 ملايين يورو و 40 مليون يورو على التوالي، في نوفمبر 2021 .