الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروس ومينسك تهدد بوقف إمدادات الطاقة

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروس.

وتسمح هذه التدابير الموقتة للدول الثلاث خصوصا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعا.

من جهتها. نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قوله إنه مستعد لوقف إمدادات الطاقة الروسية إذا أغلقت بولندا حدودها مع بلاده، الأمر الذي يؤجج التوتر بين البلدين بشأن الهجرة.

ونشب خلاف بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين الموجودين على حدودها الغربية. ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بنقل الآلاف جوا من الشرق الأوسط لدفعهم إلى التكتل عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا وهو ما تنفيه.

في الوقت نفسه ذكر وزير الدفاع البولندي الأربعاء أنه تم استدعاء الملحق العسكري لروسيا البيضاء بعد الأضرار التي لحقت بمصابيح الإنارة التي أقامها الجنود البولنديون قرب بلدة ترسبول جراء التعرض لطلقات من أسلحة جوية.

وكتب الوزير ماريوش بلاشتك على تويتر "استفزازات أجهزة روسيا البيضاء غير مقبولة على الإطلاق".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة خارجية بيلاروس.