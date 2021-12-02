مجلة "إيل" الفرنسية تحظر الفراء من كل منشوراتها

بغية "الترويج لقطاع أزياء أكثر إنسانية" سيختفي فرو الحيوانات من كل إصدارات مجلة "إيل" ومنصاتها، على ما أعلنت الخميس المجلة المتخصصة في الموضة التي أصبحت بذلك جزءا من هذا التوجّه المتزايد في قطاع المنتجات الفاخرة.

و"إيل" هي أول مطبوعة رئيسية في القطاع التي تعلن هذا الإجراء فيما حظرت الفراء ليس في محتواها التحريري فحسب بل أيضا في مساحاتها الإعلانية.

وقالت نائبة الرئيسة ومديرة النشر العالمي فاليريا بيسولو لوبيز "إن وجود فراء في صفحاتنا وعلى منصاتنا الرقمية لم يعد يتماشى مع قيمنا ولا مع قيم قرائنا".

وأعلنت خلال مؤتمر نظمه موقع "ذي بيزنس أوف فاشن" المتخصص في تشيبنغ نورتون في وسط انجلترا "لقد حان الوقت لكي ترفع إيل الصوت (...) من خلال رفض القسوة على الحيوانات من أجل الترويج لقطاع أزياء أكثر إنسانية".

ورحب مدير شؤون الموضة في الفرع الأمريكي لمنظمة "هيومن سوسايتي إنترناشونال" غير الحكومية بي جيه سميث بهذه الخطوة وقال إنه يأمل في أن "تحذو مجلات الموضة الأخرى حذوها".

وتصدر مجلة "إيل" الشهرية التي أطلقت في فرنسا وتملكها مجموعة "لاغاردير" الإعلامية الفرنسية، 45 طبعة مختلفة حول العالم.