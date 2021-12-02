شاهد: كوبا تفتتح متحفًا مخصصًا للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو

افتتحت السلطات الكوبية متحفا مخصصا للزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو في القصر الثوري بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاته. ويشمل المتحف الزي العسكري الاحتفالي لكاسترو بشكل بارز إضافة إلى أشياء شخصية أخرى ومئات الصور له ولقادة العالم الآخرين.

القصر الثوري الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، يحتوي أيضًا على مكتبة ومطبعة ومسرح. وتتوسط حدائقه نافورة.

يضم المتحف أحجارًا تم إحضارها من سلسلة جبال "مايسترا"، المكان الذي وجدت فيه الثورة ملاذًا آمنًا في مرحلة مبكرة. وتم استخراج هذه الأحجار من نهري كاربينتيرو ولا بلاتا ، المقر المختار لثورة كاسترو.

يقول ألبرتو ألفارينيو، رئيس قسم التراث الوثائقي في قصر الثورة إن "المتحف ليس مركزًا للتلقين العقائدي، ولكنه مكان للتعريف بإنجازات كاسترو.

قبل رحيله في هافانا في 25 نوفمبر- تشرين الثاني 2016، وافق فيدل كاسترو على قانون يحظر نصب التماثيل أو تكريمه بعد وفاته، كطريقة لتجنب عبادة الشخصية الدائمة. ومع هذا، فإن إنشاء هذا المركز كان مسموحًا به بموجب نفس القانون.

ولفت ألفارينيو إلى أن قصر الثورة يتماشى مع رغبات كاسترو ولا يخلق عبادة شخصية.

قررت السلطات مجانية دخول المتحف بعد تقديم طلبًا رسميًا للسلطات.