عصابة مكسيكية تقتحم سجنا باستخدام سيارات مفخخة وتنجح في تهريب 9 سجناء

اقتحمت عصابة سجنا في وسط المكسيك، في عملية لتهريب 9 سجناء يوم الأربعاء مستخدمة سيارات مفخخة في عملية الاقتحام.

وقالت السلطات المكسيكية في ولاية هيدالغو، والواقعة في شمال مكسيكو سيتي في بيان إن الهجوم الذي وقع قبل الفجر أسفر عن إصابة ضابطين.

وأكدت شرطة الولاية إن وحدات تضم الجنود والشرطة وقوات الحرس الوطني تبحث عن السجناء الهاربين. ولم تحدد الشرطة بعد، هوية العصابة المسلحة المتورطة في العملية .