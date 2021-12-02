بايدن: مكافحة كوفيد-19 "يجب ألا تكون" سبباً لانقسامات سياسية

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن مكافحة كوفيد-19 "يجب ألا تكون" سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحورة أوميكرون.

وأكّد بايدن في كلمته "أعرف أنّ كوفيد-19 سبّب انقسامات في هذا البلد" وبات "مسألة فئوية وهو أمر مؤسف (..) ويجب ألا يكون كذلك".

وأضاف "فيما ندخل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدّي المتحورة الجديدة، حان الوقت لنحاول أن نتخطى هذه الانقسامات".

ويحاول بايدن أن يفرض التلقيح الإجباري على العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، إلّا أنه يواجه معارضة قوية من الكثير من الجمهوريين وتعيقه الإجراءات القانونية المتخذة ضد القيود.

وشددّ بايدن على أن الخطة التي ستُطرح الخميس - والتي "يجب أن تكون جامعة" - لن تحتوي على اجراءات جديدة أو قيود.

وأعلن البيت الأبيض سلسلة اجراءات خصوصًا لتنظيم وصول المسافرين الدوليين بشكل أكثر صرامة وتسهيل الوصول إلى الفحوصات واللقاحات.

وكان جو بايدن قد وعد بوضع حدّ لتفشي الوباء خلال حملته الانتخابية.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أقل من 50% من الأميركيين يثقون به اليوم لتحقيق ذلك، بينما كانت هذه النسبة أعلى بكثير قبل فصل الصيف.