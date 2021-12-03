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الدانمارك

شاهد: محل إيكيا في الدنمارك يتحول إلى ملجأ مؤقت بسبب عاصفة ثلجية

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: محل إيكيا في الدنمارك يتحول إلى ملجأ مؤقت بسبب عاصفة ثلجية
حقوق النشر  Henning Bagger/Henning Bagger

بعد أن حاصرتهم عاصفة ثلجية ليلة الأربعاء إلى الخميس في الدنمارك، لجأ حوالي ثلاثين شخصًا إلى متجر إيكيا للأثاث الذي وفر لهم الطعام والسكن.

وأوضح مدير متجر ألبورغ في غرب البلاد، بيتر إلموز أنه "في نهاية فترة ما بعد الظهر، بدأت الرياح تهب بقوة وتوقفت المواصلات العامة وسرعان ما أصبح من المستحيل القيادة على الطرقات".

فتح المتجر في الليل الأسرة المعروضة أمام الأشخاص الذين لجؤوا إلى المحل لقضاء الليلة. وقبل الساعة السابعة صباحًا، استيقظ النائمون الذين استمتعوا بوجبة الإفطار قبل المغادرة.

قال أحد الذين قضوا الليلة في المتجر "كان النوم هناك تجربة فريدة، نود تجديدها".

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في الساعة 10 صباحًا فتح المتجر أبوابه واستأنفت العلامة نشاطها الطبيعي.