شاهد: فتيات "دي دجيه" في تونس يسعين إلى إثبات قدراتهن في مجال يغلب عليه الرجال

تقف ياسمينة من وراء منصة رقمية ترفع نسق الموسيقى وتحاول تلقين مجموعة من الفتيات الموهوبات تقنيات فن تنسيق الموسيقى ("دي دجيينغ") في دورات تدريبية خاصة بهذا النمط من الايقاعات الذي يحتكره الرجال في تونس.

كانت ندى بالماضي (25 عاما) ذلك المساء في مقر المعهد الفرنسي بالعاصمة تونس تلمس للمرة الأولى اسطوانات البلاتين. درست هذه الفتاة هندسة الصوت وترغب في تعلّم فن الـ"دي دجيينغ" لأنها تعشق "الصوت والموسيقى" وتريد أن تجمع "المعجبين بالموسيقى الالكترونية والرقص وبث الموجات الايجابية" وتسعى لانشاء استوديو لانتاج أعمال يوما ما.

تدرك ندى جيّدا أن فكرة تخصص الفتاة في الـ"دي دجيينغ" في تونس "تثير الرهبة لدى غالبية العائلات" لأن العمل في هذا المجال يستلزم "العودة في ساعة متأخرة ليلا إلى البيت، وهذا حكر على الرجال"، في تقديرها.

لكن هذا لا يمثل بالضرورة عائقا أمامها لأن أفراد عائلتها "منفتحون"، وتقول "إنهم يشجعونني على القيام بما أحب".

تساعدها "فوشيكا" المتخصصة في موسيقى "الهاوس" و"أفروهاوس"، واسمها الحقيقي ياسمينة قايدة (29 عاما)، على تعلّم مزج القطع وتنسيقها وتنويع النسق والايقاعات.

حظيت "فوشيكا" وهي في الأصل مساعدة مصور في مجال السينما، بتدريب سريع لمدة ثلاثة أيّام ثم اتكلت على نفسها لاتقان تقنيات العمل المحترف وأساليبه.

- "مدرسة الفرصة الثانية" -

تحاول "فوشيكا" نعليم الفتيات فن مزج أنماط مختلفة من الموسيقى، بهدف "توفير فرصة" لنساء "لا يملكن المال ولا الامكانات" لذلك حتى تتمكن من ترسيخ فكرة "أن بالامكان أن تكون امرأة +دي دجيه+ في تونس"، بحسب قايدة.

وتضيف لوكالة فرانس برس انها من خلال تجربتها في تدريب نحو 15 فتاة "لاحظت بعض التطوّر" خلال السنوات الأخيرة ولكن "ليس بدرجة كبيرة".

وتروي أن "أصحاب الملاهي الليلية كانوا يخشون التعاقد مع فتيات الـ+دي دجيه+ من أجل إحياء سهرة" إذ يعتقدون أن هذا العمل "ليس للفتيات".

وترى أن من الصعب على الفتيات أن يخضن هذا المجال وتقول "عندما يتقدم رجل +للعمل+ يقولون له ارسل لنا نماذج" ولكن حين يتعلق الأمر بفتاة فغالبا ما يطرحون عليها السؤال الآتي: "هل قمتِ +بهذا العمل+ في السابق؟".

ساهم محيطها العائلي في اندماجها السهل في هذا الميدان وفي تحقيق شغفها، فوالدها مسؤول تنشيط في الفنادق ووالدتها مصففة شعر، ولكنها تجد نفسها مضطرة في بعض الأحيان "إلى التحدث مع بعض العائلات". وتقول "أسعى إلى اقناعها بأننا لا نفعل شيئا سيئا، بل فقط الموسيقى".

أما ألفة العرفاوي التي أسّست "دي دجيه أكاديمي فور غيرلز" في العام 2018 وتصفه بأنه أول مركز تدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفتيات على مهنة تنسيق الموسيقى، فتعتبر أن " الـ+دي جيينغ+ ليس مجالا آمنا بالنسبة للتونسيات. بل ينظر له على أنه مهنة خاصة بالرجال وصعبة جدا... ما يحصل في الليل يمكن أن يكون عنيفا على النساء".

ساهمت الأكاديمية في تدريب نحو مئة فتاة طوال السنوات الثلاث الفائتة "وبدأت النساء يقبلن على هذا الفضاء ويندمجن فيه"، بحسب العرفاوي.

تقدم الأكاديمية دروسا باسعار معقولة (حوالي 90 يورو لكل مستوى من 16 ساعة موزعة على ثلاثة أشهر) وتعتبرها العرفاوي "مدرسة الفرصة الثانية لمنح مهنة ثانية للفتيات".

- "موارد مالية" -

وتشرح العرفاوي أن الهدف من انشاء الأكاديمية هو تمكين النساء من "توظيف عشقهنّ للموسيقى لكسب موارد مالية".

علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من دورات تدريبية تقدمها الأكاديمية في اختصاص هندسة الصوت والانتاج الموسيقي.

كذلك تؤدي هذه المؤسسة دورا اجتماعيا من خلال استخدام الـ"دي دجيينغ" كوسيلة "لمنح النساء ثقة في انفسهن ومناقشة مسائل حساسة".

وترى العرفاوي أن هذا النوع من التدريب في الأكاديمية وعبر الموسيقى يبيّن أن "ثمة وسيلة لارساء تنوع أكثر ومساواة" في تونس التي تناهز فيها نسبة الفتيات الحاصلات على شهادات علمية الستين في المئة، لا تعمل منهنّ سوى 28 في المئة.

تلقت رؤى بيده (33 عاما) تدريباً في الاكاديمية منذ عام وهي متخصصة في فن "الراب" وتقول إن فكرة احتكار الرجال هذه المهنة يجب أن تُكافَح بالاتحاد. وتضيف "عندما نصبح موحدات سنفرض أنفسنا ونطالب بحقوقنا وسيمنحنا الناس تبعا لذلك فرصتنا".