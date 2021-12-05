وفاة بوب دول الذي خاض سباق الرئاسة الأمريكي أمام بيل كلينتون عن 98 عاما

توفي السناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية، صباح الأحد عن 98 عاما.

كان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

وكتب معهد إليزابيث دول الذي يحمل اسم زوجته على تويتر "نعلن بقلب حزين وفاة السناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح في نومه". وتابعت التغريدة أن دول "خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاما".

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDolepic.twitter.com/57NtGfqtmL — Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) December 5, 2021

وقالت عائلة دول في بيان إن "اميركا خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها".

وأفاد بوب دول في شباط/فبراير أنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة.

وأشاد الرئيس جو بايدن ب"رجل دولة أميركي نادر" و"بطل حرب" و"صديق".

وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "مهما كانت آراؤهم السياسية، فإن جميع من شاهدوا أعمال بوب دول كانوا يعجبون بشخصيته ووطنيته العميقة".

وعلق نائب الرئيس السابق مايك بنس أن "السناتور بوب دول كان رجلا عظيما عاش حياة استثنائية في خدمة أميركا وسيفتقده كثيرا كل الذين قدر لهم أن يتعرفوا عليه".

وفي المقلب الديمقراطي، حيا السناتور بيرني ساندرز ذكرى رجل "خدم بلاده بشجاعة في ساحة المعركة وبعزة في مجلس الشيوخ".

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام في الكابيتول، على ما أفاد رئيس مكتبها.