حزب الخضر الألماني يدعم اتفاقاً لتشكيل ائتلاف حاكم ما يفتح الطريق أمام شولتس ليخلف ميركل

أعلن حزب الخضر الألماني، الإثنين، دعمه لاتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم مع حزبيْن آخريْن، ما يمهد الطريق أمام البرلمان لانتخاب أولاف شولتس خلفاً للمستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء المقبل.

وقبل تصويت الخضر، كان حزب شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، أيّدا في نهاية الأسبوع الماضي اتفاقاً تمّ التوصل إليه الشهر الفائت من أجل تشكيل ائتلاف حاكم.

وحزب الخضر هو الحزب الوحيد الذي لجأ إلى إجراء اقتراع حول الائتلاف، حيث انتخب الأعضاء وأيدوا بنسبة 86 بالمئة الاتفاق، بحسب ما أعلنه زعيمهم، مايكل كيلنر.

وذلك يعني أن شولتس سيتم انتخابه، على الأرجح، في البرلمان الأربعاء المقبل لينهي حقبة المشتشارة أنغيلا ميركل التي دامت 16 عاماً.

وبعد شهرين تقريبا من الانتخابات العامة التي شهدت كارثة تاريخية للحزب المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة، يدخل الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس المستشارية في تحالف غير مسبوق مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وأبرمت هذه الأطراف الثلاثة "عقداً" ائتلافياً بعنوان "التحلي بالجرأة من أجل مزيد من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"، يعطي الأولوية لحماية البيئة ولا سيما مع التخلي المتوقع عن الفحم بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2038 سابقاً.

ومن بين الإجراءات الرئيسية الأخرى التي يريدها الفريق الجديد، العودة إلى التشدد في الميزانية اعتباراً من عام 2023 وإضفاء الشرعية على مادة الحشيش.