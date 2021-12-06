تعد الضفادع في تايوان رمزاً للإزدهار ومصدراً للتفاؤل، غير أن ثمة نوعاً من الضفادع الضخمة اجتاح الحقول الزراعية وسبب مصدر قلقٍ للمزارعين ما دفع المسؤولين وعلماء البيئة إلى السعي لاحتواء انتشارها.

عشرات المتطوعين من جمعية الحفاظ على البرمائيات في تايوان، انتشروا بين الحقول التي رُصد فيها وجود تلك الضفادع الضخمة للإمساك بها وإبعادها عن الحقول خشية من أن تتلف المزروعات كما فعلت سابقاً في العديد من البلدان كأستراليا والفلبين.