شاهد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عرضا سمعيا بصريا، خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمناسبة مرور عقدين على اعتماد تداول عملة اليورو الأوروبية.