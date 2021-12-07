شاهد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عرضا سمعيا بصريا، خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمناسبة مرور عقدين على اعتماد تداول عملة اليورو الأوروبية.
شاهد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عرضا سمعيا بصريا، خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمناسبة مرور عقدين على اعتماد تداول عملة اليورو الأوروبية.
No Comment المزيد من
شاهد: الدمية "أمل " في لندن بالتزامن مع مناقشة مجلس العموم البريطاني لقانون بشأن مراقبة الحدود
شاهد: مع زيادة الإصابات... سكان كوريا الجنوبية يلجأون لاختبارات كوفيد-19
شاهد: غواصون بزي سانتا كلوز يطعمون أسماك القرش
بالفيديو: مهرجان الأنوار يكسو شوارع مدينة ليون
شاهد: برلمان تشيلي يوافق على قانون زواج المثليين
شاهد: الجيش الأذري يفكك الألغام التي خلفتها الحرب مع أرمينيا
شاهد: احتجاج عمال الصحة على التطعيم الإجباري في بلجيكا
شاهد: رجال الإطفاء يبحثون عن ناجين بعد انهيار مبان في جنوب فرنسا
شاهد: احتجاجات في ماندالاي ويانغون ضد الحكم بالسجن على أونغ سان سو تشي
شاهد: تساقط كثيف للثلوج في موسكو
شاهد: متزلجون بزي سانتا كلاوس على المنحدرات الجليدية لجمع التبرعات في الولايات المتحدة
شاهد: إطلاق عرض ميلاد المسيح الشهير في الفاتيكان
شاهد: فرق الإنقاذ تُجلي قرويين إندونيسيين في محيط بركان سيميرو بالطائرات المروحية
شاهد: مكسيكو سيتي تحتفل بالذكرى السنوية لمقاومة السكان الأصليين
شاهد: أكثر من 500 صانع ألعاب يعرضون إبداعاتهم على شكل دمى الدببة في موسكو