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الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى السنوية لليورو

شاهد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي عرضا سمعيا بصريا، خلال اجتماعهم الأخير في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمناسبة مرور عقدين على اعتماد تداول عملة اليورو الأوروبية.

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