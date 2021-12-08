تنطلق اليوم الاربعاء فعاليات مهرجان الأنوار في مدينة ليون الفرنسية، حيث يتنافس الفنانون وفنيو الإضاءة على تزيين الشوارع والساحات وواجهات المعالم الأثرية الهامة بأشكال مختلفة من الإضاءة. وقد بدأ مهرجان الأنوار في العام 1643 ، عندما ناشدت المدينة السيدة العذراء لحمايتها من الطاعون ، ووعدت بتكريمها ببناء تمثال في أعلى تلة فورفيير. وقد تقرر تنظيم المهرجان هذا العام رغم استمرار جائحة كوفيدـ19، لكن سيتعين على الرواد ارتداء الكمامات، والاستظهار بالتصريح الصحي.