انجازات ورواد من العالم العربي: سوق "الخلنج" لإعادة تدوير الملابس المستخدمة

ضمن تغطية يورونيوز لانجازات وروّاد من العالم العربي، تم اخيارهم وتكريمهم لابداعاتهم في مجالات الثقافة والعلوم والبيئة والاقتصاد لعام 2021 من مؤسسة تكريم في بيروت الأسبوع الماضي، نستعرض في مقابلة خاصة تجربة عمر عيتاني، الفائز بفئة المبادرون الشباب عن شركته فابريك إيد.

نجح عمر عيتاني والبالغ 26 عاما، باختلاق آلية لم تكن موجودة من قبل، لإيصال الثياب من الأشخاص المقتدرين ماليا إلى المحتاجين من خلال 200 حاوية منتشرة في لبنان.

ويقوم عيتاني وطاقم عمل شركة "فابريك إيد" التي أسسها قبل 3 سنوات، بجمع الملابس التي يتم التبرع بها في من حوالي 200 حاوية في لبنان ثم فرزها وتنظيفها وأخيرا عرضها للبيع بأسعار معقولة في محلات، تسمى بسوق "خلنج" وخلنج كلمة لبنانية تعني (مميزة).

أحد الحاويات المخصصة للملابس المستخدمة أحد الحاويات المخصصة للملابس المستخدمة

إعادة تدوير الأقمشة

ويقول عناتي ليورونيوز: " حوالي 80 في المئة من الملابس المتبرع بها تصلح للاستخدام، ويتم فرزها ثم تنظيفها وكيها لتعليقها ثم بيعها في المحلات التجارية.

وتتراوح أسعار القطعة الواحدة أقل من دولار أو أقل من سعر مشروب غازي في الأسواق اللبنانية، فيما يترواح سعر القطعة في الأردن لحوالي 70 قرش. أما 20% الباقية يتم إعادة تدويرها إما لصناعة مناشفوأغطية أو بيعها في أسواق مختلفة."

وتتميز محلات "الخلنج" بطريقة عرض قطع الملابس التي لا تختلف عن باقي المحلات التجارية، تعرض القطع بعناية كأي محل ملابس تجاري آخر، هناك غرفة للقياس ومساعدة شخصية من موظفين. والهدف وفقا لعيتاني أن يشعرالناس عندما يدخلون إلى المحل "بعزّة النفس"، دون أن يشعر المحتاج بأي شفقة ومِنَّةٍ من أحد."

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ويضيف عناتي: "أتمنى أن أساعد مزيدا من المحتاجين في العالم العربي، هناك 77 مليون شخص يحتاج لملابس ولا يستطيع شرائها وأشجع الشباب على الإقدام على مشاريع بالرغم من الصعوبات".

فاز عيتاني بالعديد من المسابقات بما في ذلك مسابقة المشاريع الاجتماعية العالمية المرموقة في العام 2018 والتي ساعدت على تطوير فابريك إيد. وحصل على جائزة دينيس بيتونمن المعهد الفرنسي في العام 2018 باعتباره رائد الأعمال الاجتماعي الشاب الأكثر تميّزاً من العالم العربي وحصل على جائزة بطل الأرض الشاب لغرب آسيا في العام 2019 من قبل الأمم المتحدة لعمله في الحدّ من نفايات النسيج - وهي الجائزة الأعلى التي تمنحها الأمم المتحدة للأفراد الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.