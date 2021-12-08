وصول صاروخ روسي على متنه الملياردير الياباني إلى محطة الفضاء الدولية

التحم صاروخ "سويوز" الروسي الذي يقل مليارديرا يابانيا ومساعده مع محطة الفضاء الدولية الأربعاء بعد رحلة استمرت ست ساعات، وفق بث حي لوكالة الفضاء الروسية.

وانطلق الصاروخ الذي يقل يوساكو مايزاوا (46 عاما)، والذي صنع ثروته في قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، برفقة مساعده يوزو هيرانو من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان في تمام الساعة 07,38 بتوقيت غرينتش والتحم بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 13,40 ت غ.

وتستغرق الرحلة ست ساعات، على أن تلتحم المركبة بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية بحلول الساعة 13,41 ت غ.

خلال النهار، غادر الملياردير ومساعده ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي سيقود صاروخ "سويوز"، فندقهم في بايكونور والبسمة ترتسم على وجوههم على وقع أغنية سوفييتية تبث عادة قبل إقلاع رواد الفضاء. وغُنّي جزء منها باللغة اليابانية.

وعبّر مايزاوا عبر تويتر قائلًا "إن الأحلام تتحقّق".

From now on, I won’t be able to use my iPhone, so the next tweet will be from space. Let’s Go🚀 — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 8, 2021

Dreams come true. — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 8, 2021

وقال هيرويوكي سوجيموتو، الذي أكد أنه يعرف الملياردير منذ 17 عامًا، إنه أتى إلى بايكونور ليشاهد إقلاعه نحو الفضاء الخارجي، مؤكدا أنه "متحمس جدًا".

غير أنه "قلق عليه إذ إنه صديق حقيقي"، حسبما قال لوكالة فرانس برس.

وسيمضي السائحان الفضائيان 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية وسيوثّق يوزو هيرانو الرحلة لبثّها عبر موقع يوتيوب.

وأشار رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين إلى أن جدول أعمال زميليه في الرحلة سيكون مليئًا بالنشاطات ومن بينها مباراة بادمنتون "ودية" معهما.

ووضع الملياردير لنفسه مئة مهمّة لإنجازها في الفضاء.

قبل ذلك ولأسابيع طويلة، استعدّ مايزاوا مع مساعده للرحلة في "ستار سيتي" قرب موسكو وهي مدينة بُنيت في الستينيات لتدريب أجيال من رواد الفضاء.

ويوجد حاليًا سبعة أشخاص في محطة الفضاء الدولية، بينهم روسيّان وياباني.

عودة إلى الساحة

وتعود الرحلة الأخيرة لسائح ياباني إلى الفضاء الخارجي إلى العام 1990 حين أمضى صحافي وقتًا على المحطة الفضائية السوفييتية مير.

ويشهد قطاع الرحلات الخاصة إلى الفضاء الخارجي حركةً حاليًا بعد دخول الشركات العملاقة التي يملكها كلّ من الأمريكيين إيلون ماسك (سبيس إكس) وجيف بيزوس (بلو أوريجن) والبريطاني ريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك)، في سباق.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، نظّمت سبايس اكس رحلة سياحية امتدت ثلاثة أيام شارك فيها أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل. وتخطّط لتنظيم رحلات سياحية إلى القمر في العام 2023 بحضور وتمويل مايزاوا.

وتمثّل رحلة الأربعاء عودة وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إلى الساحة بعد عقد من توقف الرحلات فيما قطاع الوكالات الفضائية في البلاد متسّم بفضائح الفساد والصعوبات الفنية والمالية.

وعام 2020، مع بدء تشغيل صواريخ ومركبات سبيس إكس ، فقدت روسيا احتكارها للرحلات المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية وعشرات ملايين الدولارات كانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالات الفضاء الأخرى تدفعها في مقابل كل مقعد في صاروخ "سويوز".

وتنظّم رحلة السائحين اليابانيين وكالة "روسكوزموس" وشريكتها الأمريكية "سبايس أدفنتشرز"، بعدما أرسلت الشركتان رواد أعمال أثرياء إلى الفضاء الخارجي ثماني مرّات بين عاميْ 2001 و2009.

وأرسلت "روسكوزموس" أيضًا مخرجًا وممثلة إلى محطة الفضاء الدولية في تشرين الأول/أكتوبر لتصوير أول فيلم طويل يُصوّر في المدار تسعى من خلاله روسيا إلى التقدم على مشروع سينمائي أمريكي منافس من بطولة توم كروز.